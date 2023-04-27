بدء إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان في السودان

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، بدء عملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان.

وقال في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع»، صباح الخميس: «اصطحبنا معنا أعدادًا من الجاليات العربية وقدمنا الإغاثة الطبية والإنسانية لهم».

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أول أمس الثلاثاء، بإرسال طائرتين لنقل المواطنين العراقيين العالقين في جمهورية السودان، بسبب الأحداث الدامية هناك.

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية العراقية، وصول الطائرتين المخصصتين لإجلاء الجالية العراقية من السودان إلى بورتسودان.

وتسارع دول العالم الزمن لإجلاء رعاياها من السودان، مع تعهّد الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بتسهيل خروج الدبلوماسيين من البلاد.

وأمس الأربعاء، قال الجيش السوداني إن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تسلم مبادرة منظمة «إيجاد» التي تمخضت عن الاجتماع الإسفيري، الذي انعقد بين رؤساء دول المنظمة.

وبحسب بيان صادر عن الجيش السوداني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، تقرر في الاجتماع تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية في السودان، وتتلخص في:

- تمديد الهدنة الحالية إلى ٧٢ ساعة إضافية.

- إيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة والدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

وذكر بيان الحيش السوداني، أن «البرهان» أبدى موافقته المبدئية على ذلك، وشكر ممثلي المنظمة على مساعيهم واهتمامهم بالأزمة الحالية.