الكرملين: طرد الديبلوماسيين الروس من بلدان الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تدهور العلاقات

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن طرد الديبلوماسيين الروس من بلدان الاتحاد الأوروبي، سيؤدي إلى تدهور العلاقات وسيضيق قاعدة الديبلوماسية بين روسيا ودول الاتحاد.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس ردا على سؤال حول تقييم موسكو لحملة طرد الديبلوماسيين الروس من دول الاتحاد الأوروبي: "إن التقييم هنا واضح، حيث تدهور كل شيء إلى أدنى حد ممكن مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف بيسكوف:" أن كل هذه الخطوات،ومنها طرد الديبلوماسيين، تضيق الأساس لاستمرار العلاقات الديبلوماسية فعليًا، ولن تبقى بالطبع بدون المعاملة بالمثل من جانب روسيا".