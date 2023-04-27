محافظ الغربية يناقش خطة رصف 4 طرق رئيسية بطنطا وبسيون وقطور

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة رصف طريق برما - بسيون، والطريق الزراعي كفر الزيات - طنطا، وطريق الملاحة، وشارع الجيش بقطور، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني، ومديري ورؤساء شركات المرافق.

وخلال الاجتماع، ناقش محافظ الغربية، موقف إدخال المرافق بالطرق والمحاور الأربعة، موجها بتحرير محضر تنسيقي بالانتهاء من إدخال المرافق، مع بدء هيئة الطرق برصف الطرق الأربعة على التوازي.

وأوضح "رحمي"، أن المحافظة مستمرة في رصف المحاور والطرق والشوارع الرئيسية ضمن خطتها لتطوير ورفع كفاءة الطرق الخارجية والداخلية بالمدن؛ لإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمدن، وتيسير حركة تنقل المواطنين والمركبات المختلفة.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة عكفت طوال الفترة الماضية على حث الشركات لانتهاء المرافق بتلك الطرق والشوارع الحيوية داخل بسيون وقطور وطنطا، حيث سيتم البدء في رصف طريق برما - بسيون بطول 23 كيلو مترا وعرض 9 أمتار بتكلفة 100 مليون، تشمل رفع كفاءة وإعادة رصف الطريق.

وسيجري رصف طريق كفر الزيات - طنطا الزراعي بطول 20 كيلو مترا وعرض 9 أمتار بإجمالي تكلفة 100 مليون، تشمل رفع كفاءة وتوسعة الطريق إعادة رصفه.

ومن المقرر رصف طريق الملاحة بداية من نهاية كوبري التجنيد وحتى كوبري شنودة بطول 5 كيلو مترات وعرض 9 أمتار، ورصف شارع الجيش بقطور بطول كيلو متر وعرض 9 أمتار.

وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق والكباري بالغربية، والمهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، والمهندس أيمن صدقي رئيس شركة كهرباء الغربية، والمهندس عبد المنعم سفينة مدير عام الري، وممثلي الشركة المصرية للاتصالات.