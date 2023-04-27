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ينظم مركز الدراسات القبطية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية مؤتمر "التراثان القبطي والإسلامي ومستقبل السياحة في مصر"، بالتعاون مع قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية.

ويأتي ذلك يوم الأحد المقبل، برعاية الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.

ويفتتح المؤتمر الدكتور لؤي محمود سعيد؛ مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية، والدكتورة عبير عطية؛ عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية، والدكتورة نشوى فؤاد؛ وكيلة كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

ويُختم المؤتمر بكلمة الدكتورة سارة كتات رئيسة قسم الإرشاد السياحي كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية.

كما يشهد المؤتمر تقديم مجموعة من الأبحاث لنخبة من الباحثين في الدراسات القبطية والإرشاد السياحي، في جلستين متتاليتين داخل قاعتي المحاضرات والوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.