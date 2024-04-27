 تموين الإسكندرية: توريد 3600 طن قمح إلى الصوامع والشون - بوابة الشروق
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تموين الإسكندرية: توريد 3600 طن قمح إلى الصوامع والشون

 هدى الساعاتي
نشر في: السبت 27 أبريل 2024 - 5:58 م | آخر تحديث: السبت 27 أبريل 2024 - 5:58 م

 أعلن المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية وعضو غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية، أن كميات التوريد تتدفق من خلال التجار والمزارعين على اللجان المشكلة والمنوطة بعمليات الفحص والاستلام، حيث بلغت كميات التوريد حتى الآن فيما يزيد عن 3600 طن.

وتابع المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عمليات توريد القمح من خلال ترأسه لغرفة عمليات توريد الأقماح.

وكلف وكيل الوزارة، كلا من جمال عمار وكيل المديرية وأماني حلمي رئيس قسم صيانة الحبوب، وأعضاء غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية بمتابعة عمليات التوريد من خلال زيارة الصوامع، والبناكر ومتابعة أعمال لجان الاستلام.


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