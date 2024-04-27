محافظ كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية لـ645 مواطنا بالقافلة العلاجية المجانية بمطوبس

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، عن تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ645 مواطنًا بالقافلة المجانية، بقرية السيد البدوى، مركز مطوبس، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.



قال محافظ كفرالشيخ، إن القوافل الطبية من أهم أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تقوم بتوفير خدمات طبية متميزة للمواطنين فى مختلف أنحاء المحافظة، وتبرز إهتمام الدولة بالقطاع الطبى، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والأماكن المستهدفة، والكشف المبكر والعلاج المجانى للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعضى الصحى من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

وأضاف أن هذه القوافل تساهم فى تحسين مستوى الصحة العامة فى المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقى العلاج فى المدن، وتساعد فى تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدورى ونمط الحياة الصحى، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم فى تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لإستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.