5 شهداء في غارة إسرائيلية على حي الدرج شرق مدينة غزة

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، بأن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية بمحيط مجمع الصحابة الطبي في حي الدرج شرق مدينة غزة.

ونقلت عن مصادر محلية فلسطينية قولها، إن 5 مواطنين استشهدوا جراء غارة من طيران الاحتلال المسير لمركبة مدنية قرب مجمع الصحابة بمدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة بالقصف الجوي والبري، وتصاعد حرب التَّجويع لليوم الـ 603 على التوالي.

وفي سياق الواقع الإنساني المأساويّ، أوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن 2.4 مليون فلسطيني في القطاع يعيشون تحت خطر الإبادة والتجويع والتطهير العرقي، بينما تسببت الحرب في دمار شامل طال 88% من البنية التحتية للقطاع، مع خسائر مباشرة تجاوزت 62 مليار دولار.

كما أكد المكتب الحكومي أن الاحتلال استهدف القطاع الصحي بشكل مباشر، حيث دمّر أو أخرج عن الخدمة 38 مستشفى و82 مركزًا طبيًا، وقتل أكثر من 1580 من الطواقم الطبية، فيما يحتاج 22 ألف مريض للسفر العاجل لتلقي العلاج.

وأضافت الإحصائية أن أكثر من 280 ألف أسرة فقدت المأوى، و2 مليون مدني نزحوا قسرًا، فيما أُبيدت أكثر من 2,483 عائلة بالكامل، ومُسحت من السجل المدني.