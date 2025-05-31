وزير الخارجية الألماني يتحدث عن تغيير محتمل في سياستهم تجاه إسرائيل

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، إن برلين "غيرت خطابها تجاه إسرائيل، وإنه من المحتمل أن تشمل الخطوة التالية تغييرًا في ممارساتها السياسية".

واعتبر فاديفول، خلال حوار مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية أن "بعض تصرفات الحكومة الإسرائيلية تتطلب الانتقاد"، موضحا أن المستشار الألماني، فريدريش ميرتز، وهو نفسه، "قد عبرا بوضوح عن آرائهما في هذه القضايا".

وأرجع فاديفول تغيير الحكومة الألمانية لخطابها حول غزة إلى عدم دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع طيلة أسابيع.

وأشار إلى أنه خلال زيارته لإسرائيل طلب من حكومتها نيابة عن الحكومة الألمانية تصحيح هذا الوضع، قائلا: "كنت مستعدًا حتى لقبول نظام التوزيع الجديد المخطط له (للمساعدات) كطريقة عملية للخروج من الأزمة".

وأضاف أنه لاحظ بعد نحو 3 أسابيع أن هذا الأمر لم ينجح، وأن المساعدات التي دخلت كانت مجرد قطرة في محيط.

وأوضح فاديفول أن "هذا يتعلق بضمان حقوق الإنسان الأساسية؛ المرضى والضعفاء والأطفال هم من يموتون أولا، وفي النتيجة غيّرنا خطابنا، وفي الخطوة التالية من المحتمل أننا سنغير ممارساتنا السياسية أيضًا".