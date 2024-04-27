سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ساهم الأهلي في منح بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية 2025 لفريقي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

أطاح الأهلي بضيفه مازيمبي بالفوز بثلاثية دون رد في إياب الدور قبل النهائي، ليقضي على آمال الفريق الكونغولي في التأهل لمونديال الأندية.

وكان مازيمبي يحتاج للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام ليضمن التأهل للبطولة التي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا.

وبخروج مازيمبي يتأهل فريقا صن داونز والترجي بفضل تفوقهما في التصنيف القاري التراكمي.

وبخلاف التأهل لمونديال الأندية تأهل الترجي لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أطاح بفريق صن داونز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة بنتيجة 0/1.

وكان الأهلي تأهل لمونديال الأندية بصفته بطل أفريقيا في 2021 و2023 برفقة الوداد البيضاوي بطل أفريقيا في 2022.