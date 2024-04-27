أسيوط تشهد استمرار احتفالات قصور الثقافة بعيد تحرير سيناء

استمرارا لاحتفالات وزارة الثقافة بالذكرى 42 لتحرير سيناء، نظم فرع ثقافة أسيوط مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية لرواد مواقعه التابعة، ضمن برنامج الهيئة العامة القصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وأقام بيت ثقافة صدفا احتفالية بعنوان "سيناء في القلب" بمقر مؤسسة الجمهورية الجديدة، استهلت فعالياتها بلقاء تحدث خلاله محمود مختار - بالتربية والتعليم بصدفا، عن أحداث تحرير سيناء، موضحا كيف استطاع الجندي المصري استرداد تلك الأرض الغالية، والتي عادت لتعود معها فرحة كل المصريين.

كما تضمن الحفل باقة من الأغاني الوطنية، وإلقاء قصائد في حب الوطن للشاعر علي هريدي، وبمشاركة عدد من المواهب الأدبية الشابة، في حضور العميد سيد الصدفي بطل حرب أكتوبر، الذي وجه تحية تقدير وإعزاز للأبطال ممن ضحوا بأرواحهم فداء للوطن.

وفي سياق متصل شهد قصر ثقافة أبو تيج احتفالية آخرى تضمنت لقاء بعنوان "معركة الحرب و السلام" تحدث خلاله الشاعر عصام همام عن أهمية موقع أرض الفيروز وجهود الدولة في تعميرها وتنميتها. أعقب ذلك إلقاء قصائد ذات طابع وطني، وفقرة اكتشاف مواهب أدبية، بجانب مسابقات ثقافية وتوزيع جوائز عينية على الأطفال الفائزين.

واختتم الحفل بمجموعة من الأغاني الوطنية للفنان صفي الدين السنباطي، وسط تفاعل كبير من الحضور. واستمرارا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، أقامت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة، محاضرة بعنوان "العقيدة القتالية للجيش المصري"، استعرض خلالها صلاح سعيد أخصائي المكتبة، بطولات القوات المسلحة ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد.

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا مكثفًا من الفعاليات بمواقعها بجميع المحافظات طوال الشهر الجاري، احتفالا بالذكرى 42 لتحرير سيناء، في إطار برنامج احتفالات وزارة الثقافة، تتنوع بين اللقاءات والمحاضرات والأمسيات والعروض الفنية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.