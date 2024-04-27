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تنطلق بعد غد الثلاثاء فعاليات المنتدى السياحى التوظيفى الثالث الذى تعقده كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بهدف المساهمة فى خفض معدلات البطالة وإلحاق العاملين الجدد بقطاع السياحة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام المشاركين بالتأكيد على أهمية قطاع السياحة كأحد القطاعات الاقتصادية الهامة التى بإمكانها حل المشاكل الاقتصادية المتمثلة فى توفير فرص عمل للمواطنين وتوفير الإيرادات بالعملات الأجنبية لخزانة الدولة حال تعافى القطاع بصفة كاملة وعودته مجددا كقاطرة أولى للتنمية الاقتصادة فى مصر.

يلقى المنتدى السياحى الضوء على رؤية مصر 2030 والتى تهدف لخفض معدلات البطالة وزيادة أعداد العاملين فى قطاع السياحة.

وقال عادل المصرى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إنه تم تعميم منشور على كل المنشآت والمطاعم السياحية المصرية بضرورة المشاركة فى هذا الملتقى والمنتدى السياحى الهام.. وأشار إلى أن محاور الملتقى تتمثل فى عرض رؤية مصر 2030 والتى تهدف لخفض معدلات البطالة فى قطاع السياحة.

وأضاف المصرى أن الملتقى سيعرض المشروعات القومية وتأثيرها على فرص العمل المتاحة فى قطاع السياحة.. بالإضافة إلى التأكيد على مستقبل التوظيف السياحى فى ظل افتتاح مدن الجيل الرابع. وأشار إلى أن المحاور تشمل ريادة الأعمال ودعم الابتكار والمشروعات السياحية متناهية الصغر.. بالإضافة إلى الدور المجتمعى والوعى البيئى لمؤسسات العمل السياحى والفندقى وكذلك التدريب والتنمية المهنية للعاملين فى القطاع السياحى كما تشمل المحاور أيضا ملاءمة البرامج التعليمية لمتطلبات سوق العمل السياحى والفندقى.. واستحداث الوظائف الخضراء فى ضوء الاستدامة.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أهمية مشاركة القطاع السياحى فى الملتقى وذلك لإتاحة الفرصة لاستقطاب عمالة ماهرة متميزة فضلا عن إفادة منسوبى الكلية من الطلبة والخريجين بإمكانية إتاحة فرص عمل أو تدريب للطلبة.

وتشير كل المؤشرات إلى أن تعافى السياحة بالكامل من تبعات الأزمات الاقتصادية والسياسية والحروب خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وعودتها لطبيعتها سيساهم بشكل كبير فى تحقيق القطاع إيرادات مضاعفة بالعملات الأجنبية وهو ما يساهم بقوة فى حل المشكلات الاقتصادية الحالية.