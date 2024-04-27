أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن رغبتها الشديدة في تجسيد دور جاسوسة من ملفات المخابرات المصرية، مشددة أنها تتمتع بطاقة وحماس غير عاديين لتقديم هذا الدور.
وقالت خلال لقاء لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة: «حلمي من زمان أعمل شخصية زي الفنانة مديحة كامل في فيلم السقوط إلى الهاوية، وأقدم جاسوسة من ملفات المخابرات المصرية.. حاسة الدور هيطلع مني طاقة غير عادية».
وأضافت أن جميع الأدوار المستوحاة من ملفات المخابرات المصرية جسدها ممثلون رجال، مثل «رأفت الهجان» و«دموع في عيون وقحة»، متسائلة: «إيه المشكلة لما ممثلة ست تعمل شخصية جاسوسة من ملفات المخابرات!».
وعرضت دينا، على أبو بكر مساعدتها في تحقيق حلمها، قائلة: «تقدر تساعدني في الموضوع ده»؟.
ورّد خالد أبو بكر عليها بمداعبة: «اللي بيساعد في الحاجات دي ربنا».