أعربت الفنانة دينا فؤاد، عن رغبتها الشديدة في تجسيد دور جاسوسة من ملفات المخابرات ‏المصرية، مشددة أنها تتمتع بطاقة وحماس غير عاديين لتقديم هذا الدور‎.‎

وقالت خلال لقاء لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة‎ «ON E» ‎مساء ‏الجمعة: «حلمي من زمان أعمل شخصية زي الفنانة مديحة كامل في فيلم السقوط إلى الهاوية، ‏وأقدم جاسوسة من ملفات المخابرات المصرية.. حاسة الدور هيطلع مني طاقة غير عادية».‏

وأضافت أن جميع الأدوار المستوحاة من ملفات المخابرات المصرية جسدها ممثلون رجال، ‏مثل «رأفت الهجان» و«دموع في عيون وقحة»، متسائلة: «إيه المشكلة لما ممثلة ست تعمل ‏شخصية جاسوسة من ملفات المخابرات!».‏

وعرضت دينا، على أبو بكر مساعدتها في تحقيق حلمها، قائلة: «تقدر ‏تساعدني في الموضوع ده»؟.

ورّد خالد أبو بكر عليها بمداعبة: «اللي بيساعد في الحاجات دي ربنا».