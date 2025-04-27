جاكرتا: جميع المواطنين الإندونيسيين في إيران بخير بعد انفجار بندر عباس

أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية أن جميع المواطنين الإندونيسيين في إيران بخير، وذلك فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في ميناء بندر عباس بإيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة، روليانشاه سوميرات، في بيان صدر اليوم الأحد، إن من بين إجمالي 385 مواطنا إندونيسيا يعيشون في إيران، لا يوجد أي منهم في بندر عباس.

وأضاف البيان: "معظم الطلاب يعيشون في مدينة قُم، فيما يعيش العديد من المواطنين الإندونيسيين الآخرين في طهران، عاصمة إيران".

وأوضح سوميرات أن اثنين من المواطنين الإندونيسيين كانا يعملان في بندر عباس خلال عام 2024، ولكنهما قد عادا إلى إندونيسيا.

وأكد أن السفارة الإندونيسية في طهران نسقت مع السلطات الإيرانية والجالية الإندونيسية في مختلف المناطق الإيرانية لضمان سلامتهم، وستواصل السفارة متابعة أوضاع المواطنين الإندونيسيين في إيران بشكل دوري.