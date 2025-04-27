برشلونة يتقدم على الريال بهدف بيدري بالشوط الأول في الكأس

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تقدم فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما الآن على ملعب "لا كارتوخا" في إطار نهائي كأس ملك إسبانيا.

أحرز بيدري هدف فريق برشلونة الأول في شباك نظيره ريال مدريد في الدقيقة 28.

وسجل بلينجهام هدفا لريال مدريد لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وسبق أن التقى ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدور الأول من الموسم الحالي من الدوري الإسباني، حيث فاز الفريق الكتالوني بأربعة أهداف دون رد.

كما التقى الفريقان في نهائي السوبر الإسباني، مطلع العام الحالي، حيث فاز برشلونة بخمسة أهداف لهدفين.