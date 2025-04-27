 2 مايو.. الإعلان عن موعد حفل محمد عبده في دار الأوبرا المصرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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2 مايو.. الإعلان عن موعد حفل محمد عبده في دار الأوبرا المصرية

منة عصام
نشر في: الأحد 27 أبريل 2025 - 12:55 ص | آخر تحديث: الأحد 27 أبريل 2025 - 12:58 ص

أعلنت شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات" عن موعد حفل المطرب السعودي محمد عبده في دار الأوبرا المصرية، والمقرر إقامته يوم 2 مايو المقبل، حيث ستحمل الليلة عنوان "ليلة الموسيقار طلال".

ويأتي هذا الإعلان بعد حالة من التكتم الشديد، رغم نشر سلسلة من الصور والفيديوهات لمحمد عبده أثناء إقامته بروفات الحفل مع الأوركسترا.

ويُعد هذا الحفل عودة للفنان محمد عبده إلى إحياء الحفلات في مصر، بعد غياب دام ثلاث سنوات منذ آخر حفل له في القاهرة عام 2022، والذي أُقيم في أحد الفنادق المطلة على نهر النيل احتفالًا برأس السنة.

أما عودته إلى خشبة دار الأوبرا المصرية، فتأتي بعد غياب استمر ست سنوات، إذ كان آخر حفل له على مسرح الأوبرا قد أُقيم عام 2019.

 

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