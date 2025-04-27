تقرير أمريكي: إدارة ترامب تبحث خيارات لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، الأحد، نقلاً عن مسؤول أمريكي رفيع و3 مصادر أخرى مطلعة بأن الولايات المتحدة أجرت مشاورات داخلية واتصالات مع خبراء خارجيين، لبحث إمكانية استئناف الحوار مع كوريا الشمالية.

وقال المسؤول الأمريكي: "نجمع الوكالات الحكومية لفهم الوضع الحالي في كوريا الشمالية. لقد تغير الكثير خلال السنوات الأربع الماضية. نقيم الوضع ونتحدث عن المسارات الممكنة، بما في ذلك خيار التواصل المباشر".

وذكر "أكسيوس" أن السفير السويدي لدى كوريا الشمالية، الذي يتولى تمثيل المصالح الأمريكية هناك، زار واشنطن الأسبوع الماضي، لإجراء مشاورات مع مسؤولين أمريكيين وخبراء.

وأفاد مصدر مطلع على الزيارة بأنها كانت تهدف أساساً إلى "جس نبض" واشنطن بشأن فكرة إعادة التواصل مع بيونج يانج.

وشارك مسؤولون من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأمريكي في عدة جلسات مغلقة مع خبراء حول كوريا الشمالية، تطرقت إحداها إلى تحديد هوية المفاوضين الكوريين الشماليين المحتملين إذا استؤنفت المحادثات، بحسب "أكسيوس".