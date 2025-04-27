تغييرات جديدة في قواعد السلامة تمنح تسلا أفضلية وتخفض تقارير الحوادث

قد تسمح التغييرات في القواعد التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع لشركات صناعة السيارات بالإبلاغ عن عدد أقل من الحوادث المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة، مع احتمال أن تكون تسلا المستفيد الرئيسي.

وأعلنت وزارة النقل أمس الأول الخميس أنها لن تطلب بعد الآن من شركات السيارات الإبلاغ عن أنواع معينة من الحوادث غير المميتة، ولكن هذا الاستثناء سيطبق فقط على السيارات ذاتية القيادة جزئيا التي تستخدم أنظمة المستوى الثاني، وهي الأنظمة التي تعتمدها تسلا. وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، قد اشتكى من أن قواعد الإبلاغ القديمة كانت تسيء إلى صورة شركته.

ويقول محللو صناعة السيارات إنه إذا تم إلزام تسلا وغيرها بالإبلاغ عن عدد أقل من الحوادث في قاعدة بيانات وطنية، فقد يصبح من الصعب على المنظمين اكتشاف العيوب في المعدات، كما سيصبح وصول العامة إلى معلومات حول السلامة العامة للشركات أكثر صعوبة. كما سيسمح ذلك لتسلا بالترويج لسجل أنظف لتعزيز مبيعاتها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سام أبو السميد، المحلل في مجال السيارات بمؤسسة "تيليمتري إنسايت" قوله : "سيؤدي هذا إلى تقليل كبير في عدد الحوادث التي يتم الإبلاغ عنها من قبل تسلا". وأضاف دان آيفز من شركة "ويدبوش سيكيوريتيز"، مشيرا إلى أن منافس تسلا، وايمو، لن يستفيد من الاستثناء: "هذا انتصار لتسلا وخسارة لوايمو".

وقفز سهم تسلا أمس الجمعة بنحة عشرة بالمئة عقب إعلان التغييرات. وصرح محللو وول ستريت ومنتقدو ماسك أن دور ماسك كمستشار للرئيس دونالد ترامب قد يضع تسلا في موقع يمكنها من الاستفادة من أي تغييرات في القوانين المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة.