ميدلي من أغاني أفلام السينما المصرية في افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

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بدأت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بـ"ميدلي" من أغاني أشهر أفلام السينما المصرية قدمتها فرقة الأنفوشي الغنائية على خشبة مسرح أوبرا سيد درويش.

وافتتحت الفرقة الحفل بأغنية "سلام لغزة"، إلى جانب أغاني من أفلام الطريق إلى إيلات وملاكي إسكندرية والراقصة والسياسي، اللي بالي بالك، الكيف وغيرهم.

ووصل عدد كبير من الفنانين على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وكان من أبرز الحضور محمود حميدة وبشرى وزوجها خالد حميدة وشيري عادل وسلوى محمد علي والمخرج مجدي أحمد علي ونجله الفنان أحمد مجدي.

يشهد الحفل تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور بجائزة “هيباتيا الذهبية” تقديرًا لمسيرتها الفنية المتميزة، حيث قدمت العديد من الأعمال الناجحة في السينما والتلفزيون خلال السنوات الماضية.

كما سيتم تكريم الفنان أحمد مالك، الذي يُعتبر من أبرز المواهب الشابة في السينما والدراما المصرية.

ويختتم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بعرض الفيلم الكندي Hatch وفيلم التحريك الإماراتي "أطفال البرزخ".