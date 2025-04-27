مقتل شخص في غارة إسرائيلية على بلدة حلتا جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، صباح اليوم الأحد، بمقتل شخص في غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة حلتا جنوب البلاد.

ونقلت عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، قوله في بيان إن «الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي بمسيرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاته على مناطق متفرقة في لبنان، منتهكاً اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، إضافةً إلى إبقاء احتلاله للنقاط الخمس في جنوبي لبنان.

وقبل أيام، استهدفت غارة إسرائيلية، سيارة في منطقة بعورتا قرب الناعمة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدّى إلى ارتقاء الشيخ حسين عطوي، القيادي في قوات الفجر، الجناح العسكري للجماعة الإسلامية.

كذلك، ارتقى شهيد من جراء غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة الحنية في قضاء صور.