محافظ الوادي الجديد يعتمد حركة تنقلات لرؤساء وحدات القرى بمركز الخارجة

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، حركة تنقلات جديدة، شملت عددا من رؤساء الوحدات القروية بمركز الخارجة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن وتمكين الكفاءات الشابة، وضخ دماء جديدة قادرة على تقديم أفكار ورؤى مبتكرة تساهم في الارتقاء بمنظومة العمل.

وأسفرت حركة التنقلات القروية عن اختيار وتصعيد عدد من القيادات الشابة وتكليف قيادات نسائية في مواقع إدارية جديدة، وتضمن القرار تكليف بعض رؤساء للقرى بمركز الخارجة، شملت المهندس علي عبدالظاهر علي رئيسا للوحدة المحلية لقرية أبو طرطور، المهندس عبدالرحمن أمير عثمان رئيسا للوحدة المحلية لقرية الجزائر، عايدة ضاحي السيد أحمد، رئيسا لقرى شرق بولاق.