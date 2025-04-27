تقرير: ارتفاع حصيلة انفجار ضخم بميناء في جنوبي إيران إلى 14 قتيلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الضخم في ميناء الشهيد رجائي جنوبي إيران إلى 14 قتيلا و 750 مصابا، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأصيب بعض الأشخاص بجروح خطيرة بينما لا يزال ستة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.

وتسببت قوة الانفجار، الذي شعر بموجته الصدمية ضمن دائرة نصف قطرها 50 كيلومترا حول المدينة الساحلية، في إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للميناء.

وسيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الانفجار، ولا سيما سبب الانفجار والعدد الدقيق للضحايا، بمجرد الانتهاء من التحقيق، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

ويقع ميناء الشهيد رجائي، بالقرب من مدينة بندر عباس الرئيسية، في إحدى المناطق الاقتصادية المهمة في إيران، حيث يجري تداول أكثر من ثلث التجارة البحرية للبلاد.