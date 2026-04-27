الجيش الإسرائيلي يفقد أثر مسيرة أطلقت من لبنان نحو الجليل

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، فقدان أثر طائرة مسيرة أطلقت من لبنان نحو الجليل الغربي.

وقالت متحدثة الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه عقب تفعيل صفارات الإنذار إثر "تسلل طائرة معادية في منطقة خط المواجهة" أطلقت من لبنان، فقد الاتصال بالهدف الجوي.

وأضافت أنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الغربي "خشية من سقوط شظايا اعتراض".

في السياق قالت القناة 12 الإسرائيلية إن قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان سقطت في منطقة الجليل الغربي.

ولم تتحدث القناة عن إصابات أو خسائر مادية جراء سقوط القذيفة، فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على ما أعلنته القناة.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار منذ 17 أبريل، فيما يرد حزب الله على تلك الخروقات.

والأحد، أفاد الحزب بأن الجيش الإسرائيلي ارتكب منذ سريان الاتفاق "500 خرق جوي وبحري وبري"، مؤكدا أن استمرار الخروقات ومواصلة احتلال أراض لبنانية "سيُقابل بالرد".

وفي 17 أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدنة في لبنان بين إسرائيل و"حزب الله" لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، قبل أن يعلن الخميس تمديدها لثلاثة أسابيع إضافية.

وقبل الهدنة، بدأت إسرائيل في 2 مارس، عدوانا على لبنان، أسفر حتى الأحد عن 2509 شهداء و7 آلاف و755 جريحا وأكثر من 1.6 مليون نازح، حسب أحدث المعطيات الرسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.