بولندا بصدد بناء تحالف واسع لتمويل الإنفاق الدفاعي

قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي لوكالة بلومبرج الأمريكية إنه الرغم من تضخم عجز الميزانية في بولندا إلى مستوى غير مستدام بلغ 7.3% من الناتج الاقتصادي العام الماضي، فإن الإنفاق الدفاعي يُمثل وسيظل أولوية قصوى لحكومة وارسو، مما يدفعها للبحث عن تمويل إضافي من الخارج.

وبحسب ما نقلته بلومبرج الشرق، يقود الوزير البولندي حملةً لفتح آفاق جديدة لتمويل الإنفاق الدفاعي من مصادر أوروبية، وذلك لتجنب زيادة الضغط على الميزانية.

واتفق وزير المالية البلوندي ونظراؤه من دول البلطيق الثلاث (ليتوانيا وإستونيا ولاتفيا) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، الجمعة، على تعزيز التعاون في مجال التمويل العسكري.

وقد يشمل ذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات، بالإضافة إلى السعي للحصول على قروض منخفضة التكلفة من خارج التكتل.

وقال دومانسكي، في مقابلة على هامش مؤتمر في فيلنيوس: "نحن بصدد بناء تحالف واسع النطاق لأننا بحاجة إلى أموال جديدة وموارد جديدة. إن إنفاقنا الدفاعي ضخم، ولذلك نحتاج إلى مزيد من التضامن الأوروبي وأدوات جديدة".

وتُعدّ بولندا بالفعل أكبر المستفيدين من برنامج الاتحاد الأوروبي لتمويل الأسلحة، المعروف باسم "العمل الأمني من أجل أوروبا" (سيف/SAFE) ، والذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو (176 مليار دولار).

وقال دومانسكي بأن برنامج العمل الأمني خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكن الوضع الأمني لبلاده يتطلب أدوات إضافية.

وستعمل بولندا، إلى جانب ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، على استغلال المزيد من المصادر لتمويل خططها الدفاعية.