انطلاق سمبوزيوم للنحت في العاصمة الجديدة بمشاركة 15 فنانا

أطلقت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، فعاليات "سمبوزيوم العاصمة للنحت" في دورته التأسيسية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة، وذلك خلال الفترة من 26 أبريل إلى 20 مايو.

ويهدف السمبوزيوم إلى توفير منصة لدعم فن النحت تتيح للفنانين تقديم أعمال معاصرة تستلهم التراث المصري، وتدعم توجه الدولة نحو دمج الفنون في المشروعات العمرانية الكبرى كعنصر رئيسي في تشكيل بيئة حضرية مستدامة، وفق بيان للشركة.

يذكر أن السمبوزيوم، عبارة عن تجمع للفنانين في مكان واحد لفترة زمنية محددة، للعمل معًا على إنتاج أعمال فنية، مثل سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، الذي تأسس عام 1996.

ويشارك في الدورة الحالية نخبة من الفنانين الذين سينفذون مجموعة من الأعمال الفنية المقرر عرضها بمدينة الفنون والثقافة وعدد من الميادين العامة.

وصرحت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بأن تنظيم السمبوزيوم يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل مبادرة "دولة الفنون والإبداع" على غرار مبادرة "دولة التلاوة"، مؤكدة حرص الوزارة على دعم المبادرات التي تستلهم التراث وتواكب الإبداع الحديث للارتقاء بالذوق العام.

من جانبه، أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الرؤية تهدف إلى تحويل العاصمة إلى متحف مفتوح لفنون النحت المعاصر، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل باكورة فعاليات فنية دورية، إذ تقرر إقامة السمبوزيوم سنويًا لتزيين شوارع وميادين العاصمة بالأعمال المنتجة.

وأوضح الفنان إيهاب اللبان، المدير الفني للسمبوزيوم، أن النسخة التأسيسية تستضيف 15 نحاتًا مصريًا من أجيال مختلفة، تضم كلاً من: "أحمد عبد الفتاح، وأحمد موسى، وحسن كامل، وشريف عبد البديع، وشيماء درويش، وعبد العزيز صعب، وعصام درويش، وعلا موسى، وكمال الفقي، ومحمد عبد الله، وميسون الزربة، وناثان دوس، وناجي فريد، وهاني فيصل، وهشام عبد الله".