رئيس وزراء مالي يعلن فشل الهجمات في تحقيق أهدافها

قال رئيس الوزراء الانتقالي في مالي، الفريق عبد الله مايجا، إن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدن في مالي منها العاصمة باماكو فشلت في تحقيق أهدافها المتمثلة في الاستيلاء على السلطة.

وقال مايجا، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في العاصمة باماكو هو الأول لمسئول حكومي بعد هجمات السبت الماضي، إن الهجمات لم تحقق أهدافها ولم تستطع نشر الخوف والرعب في نفوس الماليين.

وأوضح مايجا، أن الهجمات كانت تهدف كذلك إلى تفكيك مؤسسات الدولة ووقف المرحلة الانتقالية.

وأضاف أن هذه الأعمال الهمجية لم تنل من اللحمة الوطنية بل عززت منها كما أنها لم تضعف تصميم مالي على اقتلاع الإرهاب من مالي.

واتهم مايجا من سماهم رعاة الإرهاب والدول التي تصدر الإرهاب إلى مالي بدعم هذه الجماعات الإرهابية.

يشار إلى أن مالي تعرضت أمس الأول السبت، لهجمات دامية منسقة ومتزامنة استهدفت العاصمة باماكو ومدينة كاتي بالقرب منها ومدنا في الوسط والشمال أدت إلى سقوط كيدال في يد جبهة تحرير أزواد الانفصالية ومقتل وزير الدفاع الرجل الثاني في النظام صاديو كامارا.