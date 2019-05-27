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مسلحون يقتلون 7 أفراد من عائلة واحدة في كابول

كابول - د ب أ
نشر فى : الإثنين 27 مايو 2019 - 11:35 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 مايو 2019 - 11:35 ص

قال مسؤول اليوم الاثنين إن سبعة أشخاص من عائلة واحدة قتلوا بعد أن اقتحم مسلحون منزلهم في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر فردوس فارامارز المتحدث باسم شرطة كابول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ثلاث نساء وطفلين كانوا من بين القتلى في الحادث الذي وقع في أحد الأحياء غربي كابول الساعة الثانية صباح اليوم الاثنين تقريبا (2130 الأحد بتوقيت جرينتش).

وأضاف فارامارز أن القضية قيد التحقيق، وأنه وفقا لأقارب من الدرجة الأولى، كانت العائلة في نزاع على الأرض مع أفراد آخرين.

ولم يتضح بعد ما إذا كان النزاع هو السبب وراء الجريمة، ولكن فارامارز استبعد دافع السرقة لأنه لم يتم سرقة أي شيء من المنزل.

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