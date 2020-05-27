فنان أمريكي يزين جدران الشوارع برسومات لمكافحة كورونا

بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، وما أسفر عنه من قواعد وإجراءات احترازية لابد من الالتزام بها، والتي ربما أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، فإن هناك مبادرات إنسانية تزيح عن نفسها الستار يوما بعد الآخر في محاولة للتخفيف من حدة الوضع.

وبعد قرارات الإغلاق السائدة في معظم البلدان، قرر الفنان ديفيد يانسي في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، أن يقدم هدية فنية للمساعدة في التغلب على الوضع، حسب موقع "فوكس 13".

بالرغم من أن يانسي يعمل في البناء ولكنه لديه موهبة فنية، حيث إنه عندما ضرب الوباء البلاد أراد أن يعبر عن مدى أهمية إجراءات الحماية، وقرر أن يزين الأحياء المجاورة له برسومات تساعد على ذلك.

قال يانسي: "شعرت بأنه من واجبي أن أشارك أعمالي الفنية في تلك الأزمة"، مشيرا إلى أنه يستخدم الفن ليوصل رسالته إلى أهالي مدينته ممفيس، وبخاصة أننا بحاجة إلى حماية أنفسنا والآخرين.

وأضاف أنه أراد من رسالته هذه أن يوضح أهمية ارتداء القناع الخاص بك والقفازات والحفاظ على المسافة الاجتماعية، مردفا بأنه يرسم تلك اللوحات للتعبير عن نفسه، حيث بدأ مبادرة منذ شهر مارس بعدما تم إلهامه لإنشاء صور تناسب الأزمة الصحية التي نمر بها.

بات يانسي يزين ما يستطيعه من جدران الأحياء المجاورة له، فهو لا يحتاج أكثر من سلم وطلاء بالرش، وكانت إحدى لوحاته لرجل أمريكي من أصل أفريقي يرتدي قناع وجه العلم الأمريكي.

أشار يانسي إلى أن الأمر لا يقتصر على حقيقة أن الأمريكيين من أصل افريقي وحسب وإنما يجسد أهمية الحفاظ على إجراءات الوقائية بشكل عام، مضيفا بأن الصورة جاءت كتذكير وتقدير للوضع الحالي.

وقال: "إنه أيضًا لإظهار الامتنان لأول المستجيبين الذين يساعدون أمريكا في النهوض من أزمتها مثل الممرضات أو رجال الإطفاء أو الشرطة".

وتابع يانسي أنه يأمل في أن تحفز صورة أولئك المتأثرين بالفيروس على القيام بدورهم، "في كل مرة تمر فيها وترى اللوحة الجدارية أريدك أن تفكر، هل لدي قناعي؟ هل لدي ما يمكنني من الحفاظ على سلامتي اليوم؟".

ولذلك حرص على أن تكون هناك العديد من الصور التي تملأ الشوارع في ممفيس، بما في ذلك المزيد من اللوحات الخاصة به.