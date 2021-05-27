الأهلي يختتم استعداداته لمباراة السوبر الأفريقي بمشاركة جميع اللاعبين

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم استعداداته لمباراة نهضة بركان، من خلال التدريب الختامي الذي أقيم مساء اليوم بمشاركة جميع اللاعبين على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، الذي يستضيف مباراة السوبر الإفريقي غدًا الجمعة.

بدأ مران الأهلي بقراءة الفاتحة وبعدها خاض اللاعبون فقرة بدنية خفيفة قبل تنفيذ الجزء الخططي في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة الفريق المغربي.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من مران الأهلي طبقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، وشارك جميع اللاعبين في المران الذي استغرق ساعة، قبل انطلاق مران نهضة بركان على نفس الملعب في الثامنة والربع.

وقبل انطلاق المران تحدث بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر، مؤكدًا أن الأهلي يحترم فريق نهضة بركان المغربي، لكن جاء إلى الدوحة من أجل تحقيق الفوز، والتتويج باللقب الغائب عند دولاب النادي منذ فترة، والعودة إلى القاهرة بالكأس.

وقال موسيماني إن نهضة بركان المغربي فريق قوي، ويمتلك عناصر مميزة، ولديه مدير فني إسباني، أعرفه جيدًا، لكن الأهلي قادر على حسم المباراة لصالحه.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان، الساعة السادسة مساء غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت الدوحة)، بينما تعود بعثة الفريق إلى القاهرة بعد غدٍ السبت.