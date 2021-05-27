قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، إنه سيتم إنشاء مراكز خدمه مجمعة بالقرى، وأن توزيع المنافذ التموينية الجديدة بـGPS.



وطالب وزير التموين، برؤية متكاملة لما نريده في كل منطقة على مستوى مصر؛ لتحقيق التوازن والتنوع من الناحية الاقتصادية.

وأوضح أنه جارِ إنشاء محطتين للتموين السيارات بمحور طريق ٣٠ يونيو الدائري الساحلي الدولي، مشيدا بوجود التطور الحقيقي الفعلي المستمر والمستديم.



جاء ذلك خلال افتتاح وزير التموين، برفقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المركز النموذجي المميز لخدمات التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد كأول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية يتعلق بخدمات البطاقة الذكية والدمغة والموازين وحماية المستهلك.



وقال وزير التموين، إن المركز النموذجي المميز لخدمات التموين مميكن له مفهوم جديد متكامل؛ لتقليل الانتظار ورفع جودة وكفاءة الخدمة التي تقدم بلا حدود جغرافية بين مكاتبه المرتبطة بالشبكه الرئيسية لتلك الكيانات.



وأكد وزير التموين، أن الهدف من المركز هو توفير واجهة ملائمة للعميل ويعد نقلة موضوعية وليست شكلية لتقديم خدمة للمواطن.



وبين وزير التموين، أنه سيتم إنشاء مراكز مماثلة بعواصم المحافظات.



ومن جانبه، قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن المحافظة لم تشهد أي مشكلة في البطاقات التموينية أو في توفير السلع الغذائية وتوزيع وصرف المقررات التموينية على مدى خمس سنوات وخاصة في ظل جائحة كورونا.



وأوضح أن المركز يضم 13 شباكا للخدمة في مجالات السجل التجاري وبطاقة التموين الذكية، والدمغة، والموازين، وحماية المستهلك، ويضم المركز صالة انتظار مجهزة بخدمة النداء الآلي بالإضافة إلى تركيب أجهزة تكييف وأجهزة كمبيوتر تواكب التطوير بكل ما له من مميزات؛ ليصبح خدمة متميزة تقدم للمواطنين بسهولة ويسر ويقدم المزيد من الارتقاء بالأداء بما فيه مصلحة المواطن والعمل على حل كافة المشاكل والمعوقات أثناء تأدية الخدمة، كما يتيح المركز جميع خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية الخاصة ببطاقة التموين الذكية من حيث تصنيف الخدمات والمتمثلة "بدل التالف، والفاقد، وخصم أفراد، وإضافة أفراد واستخراج بطاقة فصل اجتماعي –طلاق أو زواج-، فضلا عن استخراج بطاقة تموينية لأول مرة لمن تنطبق عليه الشروط"، ويستقبل نقل بطاقة تموينية من محافظة إلى أخرى أو إلغاء بطاقة في حالة رغبة المواطن.