حسن شاكوش يطرح «حبيبتي» بالتعاون مع ياسمين رئيس

طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، فيديو كليب أغنيته الجديدة «حبيبتي»، بالتعاون مع الفنانة ياسمين رئيس في أول تجربة غنائية لها، وهي من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع إسلام ساسو، والكليب من إخراج هادي الباجوري.

وتجاوزت مشاهدات الأغنية في الساعات الأولى من طرحها مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، وتقول كلمات الأغنية: «حبيبتي افتحي شبكاكيك أنا جيت.. أنا وقف تحت البيت.. مش هعمل زيطة وسيط.. وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه.. مش عايزه تحني ليه.. طب بصي يابنت الايه.. مش هحلك.. بلاغيكي.. قولتلك بهوايا.. لو مش جايه معايا.. هعمل ألف جنايه.. هقلب زومبي.. أنا جايلك وبقولك وحشاني.. انتي النص التاني.. وبقيتي بالنسبالي ام عيالي».

يذكر أن ياسمين رئيس شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، ببطولة مسلسل «ملوك الجدعنة» بالاشتراك مع عمرو سعد، مصطفى شعبان، رانيا يوسف، دلال عبد العزيز، عمرو عبد الجليل، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.