أكد الإسباني خوان بيدرو بنعلي، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، أن فر يقه سيلعب من أجل الفوز خلال مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي، مشددًا على عدم وجود خوف لدى الفريق قبل مواجهة الأهلي.

وقال بنعلي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «ندرك جيدا نواجه فريق القرن النادي الأهلي،بطل دوري أبطال إفريقيا، ولكن حظوظ الفريقين متساوية».

وأضاف: «المباراة بين فريقين عريقين، وهي أمام خصم صعب للغاية ويضم لاعبين على مستوى عال، لكن نحن ثقتنا كبيرة في أنفسنا وفي إمكانيات جميع اللاعبين، جاهزون للتعامل مع كل سيناريوهات المباراة، وسواء انتهت في الوقت الأصلي أم لا، فنحن سنكون في قمة التركيز لتقديم أفضل ما لدينا».

وتابع: «هل الفوز على الأهلي سيكون مفاجأة؟ إنها مباراة كرة قدم، لا يمكن أن نقول مفاجأة أو ليست مفاجأة، لو فكرنا أن الفوز على الأهلي سيكون مفاجأة فكان علينا نبقى في البيت ولا نأتي إلى هنا، يجب أن نؤمن بأنفسنا وحظوظنا، علينا اللعب طوال الـ90 وربما ركلات الترجيح أيضًا، ثم نرى ماذا سيحدث بعد ذلك».

وأوضح: «عانينا هذا الموسم من إصابات وإجهاد للاعبين في الدوري المحلي، لكن هذه البطولة مختلفة عن بطولة الدوري وعلينا أن نكون جاهزين وفي قمة تركيزنا، وكل شيء يمكن أن يحدث غدا في المباراة ولا يوجد ما يدعو للخوف لأننا هنا لكي نلعب ونقدم مستويات مميزة».

وأتم: «ليس هناك مكان للخوف، هذه مباراة كرة قدم وليس فيلم رعب، علينا أن نؤمن بحظوظنا».

ويلتقي الأهلي مع نظيره نهضة بركان المغربي في السادسة من مساء غدٍ، الجمعة، في مباراة السوبر الإفريقي، حيث يشارك الأهلي كونه بطل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، ويشارك نهضة بركان بصفته بطل الكونفدرالية الإفريقية.