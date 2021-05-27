الذهب يستقر عالميا مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الخميس، دون المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأونصة بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاسب مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم إشارات بشأن التضخم والسياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1895.10 دولار للأونصة، وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1898.50 دولار للأونصة.

وينتظر المشاركون في السوق عددا كبيرا من البيانات الأمريكية منها الناتج المحلي الإجمالي وأعداد طلبات إعانة البطالة التي ستصدر اليوم وتقرير الاستهلاك الشخصي الشهري غدا الجمعة.

وقلل مسؤولو مجلس الفدرالي الأمريكي من أهمية ارتفاع ضغوط الأسعار، مؤكدين دعمهم للإبقاء على تيسير السياسة النقدية لبعض الوقت.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم نحو 1% إلى 2771.63 دولار للأونصة، وتراجعت الفضة 0.3% إلى 27.62 دولار، وهبط البلاتين 0.3% إلى 1187.66 دولار.