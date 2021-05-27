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الإمارات: 3 وفيات و2167 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 27 مايو 2021 - 3:17 م | آخر تحديث: الخميس 27 مايو 2021 - 3:17 م

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في البلاد إلى 1664 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 2167 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 563 ألفا و215 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2137 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 543 ألفا و23 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 225 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.


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