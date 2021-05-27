بكين وواشنطن تعقدان محادثات تجارية لأول مرة منذ تولي بايدن منصبه

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أجرى مفاوضون تجاريون أمريكيون وصينيون محادثات بشأن النزاع التجاري المستمر بين البلدين للمرة الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه.

وتحدثت الممثلة التجارية الأمريكية الجديدة كاثرين تاي، ونائب رئيس مجلس الدولة الصينى ليو خه، اليوم الخميس ، وفقا لما ذكره الجانبان فى بيانين منفصلين .

وقالت وزارة التجارة الصينية إن "الجانبين تبادلا آراء صريحة وبراجماتية وبناءة".

وقدمت الولايات المتحدة تقييما مماثلا، مشيرة إلى أنه كان هناك حوار "صريح" بين الجانبين.

وأكد الجانبان أهمية علاقتهما التجارية.

وانخرطت بكين وواشنطن في حرب تجارية لثلاث سنوات.

وكان آخر اتصال بين المفاوضين في آب/أغسطس خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.