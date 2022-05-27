وزير الاقتصاد اللبناني: البلاد تتجه نحو الانهيار ولا بد أن يتحمل الجميع مسئولياتهم

أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أن البلاد تتجه نحو الانهيار، داعيًا الجميع لتحمل مسؤولياتهم.

وأضاف الوزير في تصريحات له، خلال إطلاق المجلس الوطني لسياسة الأسعار، أن نقابات التجار أكدت أن أسعار السلع ترتفع بشكل متوازٍ مع سعر صرف الدولار، ولم تسعر على سعر صرف الـ40 ألفًا للدولار الواحد في أي من المتاجر، وذلك ردًا على الارتفاع الكبير في أسعار السلع تزامنًا مع الزيادات المستمرة في سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية حيث وصلت إلى مستوى غير مسبوق عند حد 38 ألف ليرة لكل دولار، حيث بلغ الارتفاع قرابة 11 ألف ليرة في 10 أيام.

وقال سلام إن من يريد استغلال حاجة الناس ستكون له الوزارة وأجهزتها بالمرصاد.

وأضاف أنه سيدعو بشكل طارئ إلى اجتماع للمجلس الوطني لسياسة الأسعار تماشيًا مع ما وصفه بحالة الطوارئ في البلاد، مشددًا على أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الطريقة.

وارتفع سعر صرف الدولار بشكل كبير على مدار الأيام الماضية عقب انتهاء الانتخابات النيابية في 15 مايو الماضي بقيمة وصلت إلى 11 ألف ليرة مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود وجميع السلع والخدمات بشكل فاقم الأزمات الاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها اللبنانيون.