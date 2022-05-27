أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول عن تعيين كيم كيو-هيون كأول رئيس للاستخبارات الوطنية تحت إدارته في وقت تتصاعد فيه التوترات في أعقاب سلسلة من اختبارات الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية.

وقدم يون - وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - خطاب التعيين لكيم، نائب مستشار الأمن الوطني السابق والدبلوماسي المحترف، بعد يوم من موافقة الجمعية الوطنية على توليه منصب مدير جهاز المخابرات الوطنية.

وكان كيم قد تعهد بتعزيز القدرات الاستخباراتية للبلاد فيما يتعلق بكوريا الشمالية، بينما أعرب عن شكوكه بشأن رغبة بيونج يانج في نزع السلاح النووي.

وقد التحق كيم بالسلك الدبلوماسي عام 1980 وعمل في مناصب مختلفة متعلقة بالولايات المتحدة قبل أن يتم تعيينه نائبا أول لوزير الخارجية في عهد الرئيسة بارك كون-هيه. وشغل لاحقا منصب النائب الأول لمستشار الأمن الوطني، ثم عمل سكرتيرا رئاسيا أول للشؤون الخارجية ونائبا ثانيا لمستشار الأمن الوطني خلال نفس الإدارة.