قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن الغرب أعلن حربا شاملة ضد روسيا، حيث يتم إنهاء وإلغاء كل ما هو روسي وخاصة كل ما يمثل الثقافة الروسية لدى الغرب.

وأكد لافروف - في مؤتمر صحفي - أن الولايات المتحدة وأتباعها يزيدون من دعمهم لأوكرانيا ويساهمون في زيادة تعقيد الأزمة بسبب العقوبات الكبيرة التي يفرضونها على روسيا.

وأضاف أن الشعب الأوكراني يعاني كثيرا من نظام كييف الذي يدعم مساعي النازية الجديدة، معربا عن أسفه من أن بعض الدول الغربية تشبعت بشكل غير مسبوق بالروسيافوبيا، وأن الوضع الراهن للأزمة الروسية الأوكرانية سيكون طويل الأمد.

وفي السياق، أكد وزير الخارجية الروسي، أن الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية تواصل تكثيف جهودها لاحتواء روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي: "كما ترون تضاعف الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية، ثلاثة أضعاف وأربعة أضعاف الجهود لاحتواء بلدنا باستخدام مجموعة واسعة من الأدوات من العقوبات الاقتصادية الأحادية إلى الدعاية الكاذبة تماما في الفضاء الإعلامي العالمي".

وأوضح لافروف أن حالة "الخوف والفزع من روسيا" غير المسبوقة في الغرب ستستمر لفترة طويلة.

وأضاف: "من المهم بشكل أساسي أن تستند السياسة الخارجية، التي وافق عليها الرئيس بوتين، إلى موافقة وطنية واسعة ودعما من القوى السياسية الرئيسية والمؤسسات التجارية العامة الرائدة في بلدنا".