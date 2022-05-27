ريم مصطفى تظهر بأكثر من شكل في مسلسل «الثمانية»

تنتظر الفنانة ريم مصطفى انطلاق عرض مسلسلها الجديد "الثمانية"، الذى يخوض به المستشار تركى آل الشيخ أولى تجاربه في التأليف الدرامي، والمقرر عرضه على منصة shahid الرقمية خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت المنصة عمليات الترويج للعمل، وتقدم ريم خلال العمل شخصية مركبة ومليئة بالتفاصيل إذ تظهر بأكثر من شكل وطبيعة مختلفة.

وتقدم ريم مصطفى دور البطولة النسائية في مسلسل "الثمانية" المكون من 8 حلقات، أمام آسر ياسين، خالد الصاوي، وبمشاركة محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، ومشاركة عدد آخر من النجوم كضيوف الشرف، والعمل من إخراج أحمد مدحت.

وقدمت ريم مصطفى في رمضان الماضى، مسلسل "suits بالعربى" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

ويعرض لريم مصطفى حالياً فى السينمات فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وفى سياق آخر تستعد ريم مصطفى لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كلاً من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، إسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.