كولر: لا أعمل بالحب والكره «لا مكان للاعب يقلب وشه»

وجه مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رسائلة جادة وصارمة للاعبي الفريق.

قال كولر "أعمل مع 32 لاعبا كلهم نجوم بينما التشكيل يضم 11 لاعبا، وأكون حزينا لاستبعاد اللاعبين من المعسكر ليلة المباراة".

وأضاف المدرب السويسري "أؤكد للاعبين دائما على أنهم كلهم مهمون بالنسبة لي، ولن ننجح إلا إذا كان الكل على قلب رجل واحد".

وشدد خلال استضافته بقناة (إم بي سي مصر 2) "لا أعمل بالحب والكره، بل تعاقدت مع النادي من أجل النجاح وهدفي مصلحة الفريق، الضغوط كبيرة للغاية في الأهلي، لذا قراراتي كلها فنية".

وحذر كولر "لا مكان للاعب يقلب وشه من أجل المشاركة، أنا شخص إيجابي بطبعي ولا أحب الطرق السلبية، وأعلم تماما أن عقلية اللاعبين هنا مختلفة عن أوروبا، وأحاول التأقلم عليها، فإذا أخطأ لاعب أعاقبه ثم أتابع حالته في التدريبات بكل اهتمام".

وأوضح "لا أدير ظهري لأي لاعب بل أمنحه فرصة للعودة، ولكن يجب أن يتدرب جيدا ويقدم كل ما لديه، ولا أقصد هنا يوم أو أسبوع بل الاستمرارية".

واستطرد المدير الفني للأهلي "هناك مشكلة أيضا مع بعض اللاعبين في استعجالهم العودة بعد الإصابة لمجرد الشعور بأنهم بحالة جيدة في التدريبات مثلما حدث مع أكرم توفيق وكريم فؤاد".

واستدرك "ولكن هذا غير صحيح، أكرم توفيق كان عائدا من إصابة أبعدته طويلا ويتسم بعقلية الأسد، إلا أنني تحدثت معه وطالبته بالهدوء، في البداية لم يكن سعيدا بكلامي ولكن مع مرور الوقت اجتهد في التدريبات، وقدم أداء رائعا في وسط الملعب وكان أفضل لاعب في المباراة النهائية أمام الترجي".

وختم كولر "أحمد عبد القادر رفض مصافحتي بعد إحدى المباريات، ولكن هناك بعض الكاميرات التقطت الواقعة مما ضاعف المشكلة، وتحدثت معه بعد يومين واعتذر لي والموضوع انتهى، ثم تدرب جيدا وساعدناه كثيرا، فالاجتهاد ضروري ويجب أن يساعد اللاعب نفسه".