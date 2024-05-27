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صورة - إمام عاشور يواصل الاحتفال بذهبية دوري الأبطال

محمد جلال
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 11:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 11:44 ص

يواصل إمام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي، الاحتفال بالميدالية الذهبية التي حصل عليها بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.

وانتصر الأهلي على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في إياب المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، فيما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونشر إمام عاشور صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، مرتديًا الميدالية الذهبية التي حصل عليها للمرة الأولي في تاريخه أثناء رحلة بحرية.

وحرص إمام عاشور على الحصول على فترة راحة قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر الذي يستعد خلاله لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.


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