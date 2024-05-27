انعقاد برلمان جديد في طهران للمرة الأولى منذ مقتل الرئيس الإيراني

انعقد برلمان جديد في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، وذلك للمرة الأولى بعد أيام من حادث تحطم مروحية مميت، أسفر عن مقتل رئيس البلاد ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان.

وذكرت الإذاعة الرسمية، أن النواب في مجلس الشورى الإسلامي، افتتحوا دور الانعقاد الأول للدورة التشريعية بتلاوة القرآن الكريم.

ومن المقرر انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلال الأيام المقبلة. ويترشح الرئيس الحالي لمجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، لإعادة انتخابه، أمام المتشدد الديني مجتبى ذو النور ووزير الخارجية السابق منوشهر متقي.

جدير بالذكر أن الانتخابات في إيران تعد على نطاق واسع غير حرة ولا نزيهة، حيث يتعين على مجلس صيانة الدستور في البلاد، وهو هيئة إشرافية مؤلفة من رجال دين ومحامين إسلاميين، الموافقة على جميع المرشحين قبل أن يتمكنوا من خوض الانتخابات.

وفاز المتشددون في الانتخابات البرلمانية هذا العام، والتي أجريت على جولتين في مارس ومايو، في ظل نسبة إقبال منخفضة تاريخيا، بلغت أقل من 40%.