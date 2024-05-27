آل الشيخ: لا نية لاستضافة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

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نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، صحة الأنباء المتداولة عن استضافة المملكة للسوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

انتشرت أنباء عن استضافة السعودية للسوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك بعد استضافة قمة الدوري الأشهر الماضية.

قال تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" غير صحيح اشاعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الافريقي ولا نية لنا لذلك".

نجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي ليضرب موعدا مع الزمالك، الذي توج بالكونفدرالية الإفريقية، في السوبر الإفريقي ليكون مصريا خالصا.