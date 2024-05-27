ألمانيا: ندعم إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي في معبر رفح

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن برلين تدعم فكرة إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح، جنوب قطاع غزة.

وأضافت بيربوك، في تصريحات صحفية، أن "حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة وإسرائيل ملزم، ويتعين بالطبع احترامه"، وفقا لما نقلته قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وكان وزير خارجية النمسا، أليكساندر شالينبرج قد صرح بأن إعادة تفعيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح، والمعروفة باسم (يوبام)، "سيستغرق بعض الوقت".

وأضاف شالينبرج، في تصريحات للصحفيين، أن البعثة التي تشكلت في البداية عام 2005 كانت دخلت "حالة سبات" خلال السنوات الماضية.

وتابع "ما نريده هو أن يفتح معبر رفح مجددا"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء

وسيطرت قوات الاحتلال في 7 مايو الجاري، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح قد توقفت عن العمل منذ عام 2007، عندما سيطرت حركة "حماس" على قطاع غزة بالكامل.

ونصت الاتفاقية السابقة المعروفة باسم "الاتفاق بشأن الحركة والوصول" والمعروفة اختصاراً بـ AMA، التي وُقعت في 15 نوفمبر 2005، في وقت كانت السلطة الفلسطينية لا تزال تسيطر على قطاع غزة، على آلية لتشغيل معبر رفح بين الجانبين المصري والفلسطيني، على أن يكون الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في بعثة حدودية، طرفاً ثالثاً يشرف على تطبيق والالتزام بالقواعد والآليات المعمول بها في الاتفاق.

وجاء الاتفاق الذي عرف بـ"اتفاق تسهيل مرور البضائع والأفراد"، عقب الانسحاب الإسرائيلي من غزة في 1 سبتمبر 2005، أو ما يعرف بـ"خطة فك الارتباط أحادية الجانب"، والتي أخلت إسرائيل بموجبها مستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال في قطاع غزة