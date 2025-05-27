سخر الإعلامي عمرو أديب، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على خلفية مقطع فيديو متداول يُظهر تلقي الرئيس الفرنسي «صفعة» على وجهه من زوجته بريجيت عند وصولهما إلى فيتنام.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة MBC» مصر» ساردًا: «الرئيس الفرنسي كان رايح في زيارة لفيتنام، قبل ما ينزل من الطائرة راحت المدام لسعاه قلم غير طبيعي، القلم ما لم يستغرق أكثر من جزء من ثانية؛ بس إحنا شفناه وهو نازل على خده الجميل».

وواصل سخريته بأن زوجة ماكرون قالت له بالفرنسية «غور.. اقفل بقك»، مشيرًا إلى أن اللقطة أحدثت ضجة عالمية دفعت الرئاسة الفرنسية لإصدار بيان توضيحي تؤكد فيه أن الأمر كان مجرد مزاح بينهما.

وسخر من تبرير ماكرون الصفعة بأنها كانت «مُزحة»، معلقا: «طبعا أنتم عارفين عادي ده الهزار سوا، إن مراتك تروح رافعة إيدها ونازلة على خدك اليمين أو الشمال زي ما كانوا بيقولوا في الأفلام، أنتِ بتعملي إيه في الراجل يا ست؟ قالت له: هايدي مناغشة».

ولفت إلى ظهور أعراض الضيق بين ماكرون وبريجيت خلال حفل العشاء، قائلا إن «الاثنين مش طايقين بعض في العشاء، يا جماعة المسائل دي نخليها للبيت، لو أنتِ مضايقة كدة إيه اللي جابك فيتنام طالما مضايقة وزعلانة؟».

وعلق على وصف قصر الإليزيه الأمر بأنه «مزاح ومداعبة بين زوجين»، قائلا: «هما مش سعداء مع بعض، وطبعا أنتم عارفين إن المدام أكبر منه في السن بشوية، فطبعا هي لها الحق إنها تؤدبه بشكل أو بآخر، سواء كنت رئيس أو كنت أي حاجة، المدام هي المدام، لما تبقى بتحكم إيه، الحكومة هي الحكومة».