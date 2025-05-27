تسبب انقطاع التيار الكهربائي في احتجاز طالب داخل مصعد بأحد الأبراج السكنية بدائرة قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، حيث تدخلت قوات الحماية المدنية على الفور وتمكنت من إنقاذ الطالب دون وقوع أي إصابات.

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمود طه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باحتجاز طفل داخل مصعد ببرج سكني تابع لقسم شرطة طهطا.

انتقل على الفور الرائد أحمد البريري، رئيس مباحث القسم، يرافقه فريق من معاونين، إلى موقع البلاغ. وبالفحص، تبين أنه أثناء استخدام الطفل أكرم م. (14 عامًا)، طالب ومقيم بالعنوان ذاته، للمصعد الخاص بالبرج المكون من 12 طابقًا، انقطع التيار الكهربائي أثناء صعوده من الطابق الأرضي إلى شقته في الطابق التاسع، نتيجة نفاد شحن كارت الكهرباء الخاص بالمصعد.

توقف المصعد بين الطابقين الثالث والرابع، وتمكنت قوات الحماية المدنية من فتح الباب وإخراجه سالمًا دون إصابات. كما تم إعادة شحن المصعد وإعادة التيار الكهربائي بمعرفة مالك العقار.

وأفاد والد الطالب بصحة ما ورد دون توجيه اتهام لأحد، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.