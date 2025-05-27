دعت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إلى مواصلة وتصعيد كل أشكال الحراك العالمي، في مدن وساحات العالم ضدّ العدوان والإبادة والتجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزَّة.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن الحراك يتزامن مع مواصلة الاحتلال عدوانه الغاشم ضدَّ قطاع غزَّة، وإمعانه في تصعيد حرب الإبادة والتجويع ضدّ المدنيين العزَّل والأطفال والنساء، على مدار 600 يوم، في انتهاك صارخ لكلّ الأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية، واستهتار وقح بكل القرارات الأممية ومواقف الدول الرّافضة لجرائمه والداعية لوقف عدوانه.

وأضافت: «لتكن الأيام القادمة، (الجمعة والسبت 30و31 مايو، والأحد 1 يونيو)، أيام غضب عالميّ، عبر المظاهرات والمسيرات والاعتصامات الجماهيرية الحاشدة، في كلّ المدن والسَّاحات حول العالم، ترفع فيه الأصوات عالياً، تنديداً ورفضاً لجرائم وحرب الإبادة والتجويع التي يتعرَّض لها شعبنا، ومناصرة وتضامناً مع قطاع غزَّة والقدس والمسجد الأقصى المبارك».

وتواصل طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 71 لعودة الحرب، مخلفة أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن نحو تسعين مواطنا استشهدوا، منذ فجر الاثنين.