ارتفاع أرباح الشركات الصناعية بالصين خلال أول 4 شهور من العام الجاري

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الثلاثاء نمو أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين بنسبة 4ر1% سنويا خلال أول 4 شهور من العام الحالي، مقابل ارتفاعها بنسبة 8ر0% خلال أول 3 شهور من العام.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن الشركات الصناعية التي لا تقل إيرادات الواحدة منها عن 20 مليون يوان (78ر2 مليون دولار) حققت أرباحا مجمعة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان الماضيين بقيمة 12ر2 تريليون يوان.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إلى أن أرباح هذه الشركات زادت خلال أبريل/نيسان بنسبة 3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.