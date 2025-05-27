مستشار ألمانيا: من غير الممكن تبرير هجمات إسرائيل على غزة

• فريدرش ميرتس قال إنه سيطرح مخاوفه خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع

انتقد المستشار الألماني فريدرش ميرتس إسرائيل لانتهاكها القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة، قائلا إنه لم يعدد ممكنا تبرير هجماتها تحت اسم "مكافحة الإرهاب".

وتحدث ميرتس خلال فعالية المنتدى الأوروبي التي نظمتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية في العاصمة برلين، الاثنين.

وأكد أن ألمانيا كانت "مترددة" في انتقاد إسرائيل حتى الآن بسبب "الالتزامات التاريخية"، مؤكدا أنه لم يعد يرى أي هدف عسكري في تصرفاتها.

وأضاف أن "العمليات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والزيادة الأخيرة في العنف ضد المدنيين لم يعد من الممكن تبريرها في إطار مكافحة الإرهاب".

وانتقد إسرائيل لانتهاكها القانون الإنساني الدولي في غزة، وقال إنه لم يعد بإمكانه الصمت بشأن هذه القضية، وأنه سيطرح مخاوفه خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع.

كما أدان قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة "فهمي الجرجاوي" بقطاع غزة، التي تؤوي نازحين فلسطينيين، ووصفها بأنها "مأساة إنسانية وكارثة سياسية".

وأضاف أن الحكومة الألمانية على اتصال مع المسؤولين الإسرائيليين للتعبير عن مخاوفها بشأن الهجوم العسكري.

والاثنين، قال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، إن "المجزرة الوحشية" التي ارتكبتها إسرائيل بقصف مدرسة "فهمي الجرجاوي" التي تؤوي آلاف النازحين بمدينة غزة، راح ضحيتها "31 شهيدا بينهم 18 طفلا و6 نساء".

وعلى مدى نحو 20 شهرا من الإبادة في غزة، استهدفت إسرائيل عشرات مراكز الإيواء، بينها مدارس وجامعات وساحات مستشفيات ومناطق صنفها جيش الاحتلال الإسرائيلي "آمنة"، ما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات رسمية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت نحو 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.



