ارتفاع أسعار الأسمنت بين 220 و325 جنيها للطن خلال أسبوع

- رئيس الشعبة: ارتفاع الأسعار بسبب زيادة الطلب أمام المعروض خلال الفترة الحالية

ارتفعت أسعار الأسمنت فى الأسواق المحلية، بما يتراوح بين 220 و325 جنيها في الطن الواحد، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، ليتراوح سعر الطن ما بين 3880 جنيها و4050 جنيها.

وقال أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت في غرفة صناعات مواد البناء، رئيس مجلس إدارة "جمعية الإسمنت المصرية"، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى زيادة الطلب أمام المعروض خلال الفترة الحالية، نتيجة لاقتراب إجازة موسم العيد الأضحى، موضحا أن شركات المقاولات تحاول زيادة أعمالها لإنجاز جزء كبير من مشروعاتها قبل إجازة العيد، مما أدى إلى زيادة الطلب وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وصعد سعر طن أسمنت النصر بقيمة 325 جنيها ليصل إلى 3875 جنيها، مقابل 3550 جنيها للطن، وارتفع سعر أسمنت وادي النيل 295 جنيها ليسجل 3875 جنيها، مقابل 3580 جنيها للطن، كما زاد سعر أسمنت السويس 235 جنيها ليصل إلى 3885 جنيها، مقابل 3650 جنيها للطن.

وارتفع سعر أسمنت المخصوص 250 جنيها ليسجل 3880 جنيها، مقابل 3630 جنيها للطن، وصعد سعر أسمنت السويدي 200 جنيه ليسجل 4050 جنيها، مقابل 3850 جنيها للطن، وارتفع سعر أسمنت حلوان 220 جنيها ليسجل 3900 جنيه، مقابل 3680 جنيها للطن.

وفيما يخص قرار حماية المنافسة بالموافقة على وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، قال رئيس الشعبة، إن الجهاز حتى وقت تنفيذ القرار السابق كان دائما يتأكد من أن الكميات المعروضة فى السوق أكبر من الكميات المطلوبة، متوقعا بعد تطيبق القرار الجديد الخاص بوقف خفض الانتاج، أن يفتح المجال بشكل أكبر لزيادة المنافسة والمعروض بشكل أكبر وتحسين أوضاع السوق.

وقال مصدر حكومي مطلع، فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، إن جهاز حماية المنافسة وافق على وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين بدأت في 1 مايو الجاري وتنتهي في يونيو المقبل، مضيفا أن القرار سيتيح لشركات الأسمنت العاملة في السوق المحلية زيادة إنتاجها؛ مما يساهم في تحسن الأوضاع.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد وافق في منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت.

وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، لـ«الشروق»، إن أسعار الأسمنت تشهد زيادات غير مبررة وبشكل متواصل منذ بداية العام الجاري، حتى وصل إجمالي الصعود في سعر طن الأسمنت إلى 1150 جنيها، في 5 أشهر فقط، بزيادة نسبتها 41% مقارنة بالربع الأخير من 2024.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت قبل قرار جهاز حماية المنافسة في 2021 نحو 100 مليون طن سنويا، بينما لا يتجاوز حجم الاستهلاك المحلي الـ50 مليون طن، وفقا لتصريحات سابقة لعدد من مسئولي الشركات لـ«الشروق».