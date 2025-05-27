طوارئ في بعثة الحج السياحي استعدادا لتكثيف الرحلات الجوية والبرية لنقل الحجاج

- غرفة عمليات مركزية و21 لجنة فرعية تعمل على مدار الساعة لخدمة 40 ألف حاج

أعلنت بعثة الحج السياحي حالة الطوارئ استعدادًا لتكثيف رحلات نقل الحجاج من مصر إلى الأراضي المقدسة، عبر الرحلات الجوية والبرية، وذلك في إطار التجهيزات المكثفة لموسم الحج لهذا العام.

وتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمكة المكرمة بمنطقة أجياد، إلى جانب 21 لجنة فرعية موزعة على المطارات والموانئ والمنافذ البرية، وكذلك أماكن إقامة الحجاج في مكة والمدينة.

وتضم البعثة ممثلين عن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة، وتعمل تحت إشراف سامية سامي، رئيس البعثة ونائب وزير السياحة، وبدعم مباشر من وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، الذي يتابع تقارير البعثة لحظة بلحظة.

وأكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السياحي ورئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، أن فرق العمل المنتشرة تتابع على مدار 24 ساعة أوضاع الحجاج وتعمل على إزالة أية معوقات فورًا، مشيدًا بالتزام الشركات السياحية بتنفيذ الضوابط المعتمدة من الوزارة واللجنة العليا.

وأشار إلى أن جميع برامج الحج السياحي، بما فيها البرامج الاقتصادية والبرية، تتميز هذا العام بجودة خدمات الإقامة والوجبات، حيث يقيم الحجاج في فنادق فاخرة قريبة من المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع تقديم وجبات يومية وبوفيهات مفتوحة في الفنادق ذات الخمس نجوم.

وأضاف إبراهيم أن هناك آليات صارمة تم تطبيقها لضمان إنجاح الموسم والتصدي لأي سلبيات، مشيدًا بالإجراءات السعودية لمنع الحج غير النظامي، والتي ساهمت بشكل واضح في الحد من المخالفات.

من جهته، أوضح وليد خليل نائب رئيس لجنة السياحة الدينية وعضو اللجنة العليا للحج، أن عدد حجاج السياحة هذا العام يناهز 40 ألف حاج، موزعين حاليًا بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، على أن تبدأ خلال أيام عمليات تفويجهم إلى المشاعر المقدسة.

وذكر خليل، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية في مصر والسعودية والأردن لتأمين تنقلات الحجاج، وضمان انسيابية الحركة وسلامة الوصول، معربًا عن ثقته في نجاح الموسم وعودة الحجاج سالمين بعد أداء المناسك.

وفي السياق ذاته، أكد أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، أن غرفة العمليات بالغرفة تعمل بالتنسيق التام مع لجان وزارة السياحة لمتابعة التزام الشركات بتنفيذ البرامج المعتمدة.

وأوضح أن ممثلي الغرفة متواجدون ميدانيًا ضمن لجان البعثة، ويتواصلون على مدار الساعة مع مشرفي الشركات السياحية لتقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات.